Жительница Коврова под позывным Снегурочка возит грузы для бойцов из Владимирской области. В зоне...

Жительница Коврова под позывным Снегурочка возит грузы для бойцов из Владимирской области.В зоне СВО её знают под позывным "Снегурочка". Наша землячка Дина Бубнова готовится к очередному важному рейсу. Перед Новым годом ей предстоит передать груз для наших бойцов. Как работает комитет солдатских семей, возглавляемый Диной? О хрупкой и стойкой женщине - в специальном репортаже Марии Платанюк.- 5-6 часов сна, в среднем, в день. Бывает меньше. Перед рейсом бывает 2-3 часа. В рейсе то же самое. Потому что перед рейсом мы пакуем коробки...Её позывной - "Снегурочка". Волонтёр, спортсменка, многодетная мама и... председатель Совета солдатских семей Владимирской области. Жительница Коврова Дина Бубнова - всегда в пути. За рулем верного "Патриота" рассказывает, как недавно за полчаса удалось найти третью машину, чтобы "вместить" всё, что собрали для владимирских бойцов. Двух грузовиков не хватило.Дина Бубнова, председатель регионального Совета солдатских матерей:- У меня остаётся лежать еще 15 кубов груза. Причем это личные посылки. Я понимаю, я не могу это не увезти. Потому что как я потом будут отвечать семьям.О себе Дина говорит просто: "женщина-танк". Ей всегда приходилось быть сильной.- Машины гонять на фронт. Тебе вот захотелось, ты гоняешь. Это тяжело, конечно. Но ты можешь. Ты можешь...Сегодня в областном центре у Дины - десятки встреч. Одна из точек на маршруте - фонд "Близкие люди". Сюда, как и в другие места сбора, стекаются сотни килограммов груза для ребят. Вот Елена Александровна, предприниматель из Юрьев-Польского района, привезла тёплые носки. Связаны с любовью. В посылке - и письмо на фронт.Елена Катова, жительница Юрьев-Польского района:- Ждём вас и молимся за вас. Навязали носков из шерсти моей собаки Юджи, супертёплые, вам понравится. Бабушка Елена и её коллектив!.-6 коробок... У тебя в коробке лекарства лежат. Там подписано, найдёте.Так эти и другие коробки - с помощью для тех, кто сегодня отстаивает интересы страны, встречают в зоне специальной военной операции. Дина Бубнова - председатель совета солдатских семей, сопроводила уже 3 рейса. Крайний был вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.- Вот это всё именные посылки для наших солдат... Забьём все помещение.Помощь мобилизованным и добровольцам от нашего региона объединила десятки организаций, людей всех профессий и возрастов. В "скупых весточках" с фронта - искренняя благодарность всем, кто помогает.Сейчас в регионе формируется очередной груз. То, что нужно бойцам ежедневно. Спальники, лекарства, средства для оказания первой помощи, продукты длительного хранения, баллончики с газом.- На группу из четырёх человек, которые проживают в одной землянке, нужно 3 баллона. Минимум. Здесь их 12. Хватит на дней 10.Комитет, которым руководит Бубнова, работает по нескольким направлениям. Поддерживают и бойцов, и их близких. Частичная мобилизация коснулась и семьи Дины. Задачи СВО сегодня выполняет и её близкий человек.Дина Бубнова, председатель регионального совета солдатских матерей:- Верю, жду, собираю коробки. Ждём звонков, нечастых... Всё то же самое. Совершенно верно. То, что мы победим, я даже не сомневаюсь.Дина, как и сотни её соратников уверена: бойцы должны чувствовать крепкий тыл. Без этого никак. А родным нужно быть стойкими. Для самой "Снегурочки" главный подарок - искренние эмоции бойцов.- Радость во всех её формах. Вплоть до слёз. Так же пишут жены. Множество благодарностей.Как появился её позывной, Дина уже не помнит. Но перед Новым годом, как и прежде, постарается сделать главное - передать вместе с грузом "тепло сердец".- Они общаются по позывным. И мне также говорят: "Вы Снегурочка?» Я говорю: «Я». Как это пошло в полки, я сейчас даже не знаю. Но родилось в первом рейсе."Новогодний подарок солдату". Проект под таким названием Дина сейчас запускает вместе с единомышленниками. Ее главное пожелание - верить в ПОБЕДУ и обязательно ЖДАТЬ!- Давайте им понять, при звонках, при письмах, посылками, что они вам нужны. И они нужны живыми.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Владимир"