Жительница Коврова под позывным Снегурочка возит грузы для бойцов из Владимирской области.
В зоне...
Жительница Коврова под позывным Снегурочка возит грузы для бойцов из Владимирской области.
В зоне СВО её знают под позывным "Снегурочка". Наша землячка Дина Бубнова готовится к очередному важному рейсу. Перед Новым годом ей предстоит передать груз для наших бойцов. Как работает комитет солдатских семей, возглавляемый Диной? О хрупкой и стойкой женщине - в специальном репортаже Марии Платанюк.
- 5-6 часов сна, в среднем, в день. Бывает меньше. Перед рейсом бывает 2-3 часа. В рейсе то же самое. Потому что перед рейсом мы пакуем коробки...
Её позывной - "Снегурочка". Волонтёр, спортсменка, многодетная мама и... председатель Совета солдатских семей Владимирской области. Жительница Коврова Дина Бубнова - всегда в пути. За рулем верного "Патриота" рассказывает, как недавно за полчаса удалось найти третью машину, чтобы "вместить" всё, что собрали для владимирских бойцов. Двух грузовиков не хватило.
Дина Бубнова, председатель регионального Совета солдатских матерей:
- У меня остаётся лежать еще 15 кубов груза. Причем это личные посылки. Я понимаю, я не могу это не увезти. Потому что как я потом будут отвечать семьям.
О себе Дина говорит просто: "женщина-танк". Ей всегда приходилось быть сильной.
- Машины гонять на фронт. Тебе вот захотелось, ты гоняешь. Это тяжело, конечно. Но ты можешь. Ты можешь...
Сегодня в областном центре у Дины - десятки встреч. Одна из точек на маршруте - фонд "Близкие люди". Сюда, как и в другие места сбора, стекаются сотни килограммов груза для ребят. Вот Елена Александровна, предприниматель из Юрьев-Польского района, привезла тёплые носки. Связаны с любовью. В посылке - и письмо на фронт.
Елена Катова, жительница Юрьев-Польского района:
- Ждём вас и молимся за вас. Навязали носков из шерсти моей собаки Юджи, супертёплые, вам понравится. Бабушка Елена и её коллектив!.
-6 коробок... У тебя в коробке лекарства лежат. Там подписано, найдёте.
Так эти и другие коробки - с помощью для тех, кто сегодня отстаивает интересы страны, встречают в зоне специальной военной операции. Дина Бубнова - председатель совета солдатских семей, сопроводила уже 3 рейса. Крайний был вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.
- Вот это всё именные посылки для наших солдат... Забьём все помещение.
Помощь мобилизованным и добровольцам от нашего региона объединила десятки организаций, людей всех профессий и возрастов. В "скупых весточках" с фронта - искренняя благодарность всем, кто помогает.
Сейчас в регионе формируется очередной груз. То, что нужно бойцам ежедневно. Спальники, лекарства, средства для оказания первой помощи, продукты длительного хранения, баллончики с газом.
- На группу из четырёх человек, которые проживают в одной землянке, нужно 3 баллона. Минимум. Здесь их 12. Хватит на дней 10.
Комитет, которым руководит Бубнова, работает по нескольким направлениям. Поддерживают и бойцов, и их близких. Частичная мобилизация коснулась и семьи Дины. Задачи СВО сегодня выполняет и её близкий человек.
Дина Бубнова, председатель регионального совета солдатских матерей:
- Верю, жду, собираю коробки. Ждём звонков, нечастых... Всё то же самое. Совершенно верно. То, что мы победим, я даже не сомневаюсь.
Дина, как и сотни её соратников уверена: бойцы должны чувствовать крепкий тыл. Без этого никак. А родным нужно быть стойкими. Для самой "Снегурочки" главный подарок - искренние эмоции бойцов.
- Радость во всех её формах. Вплоть до слёз. Так же пишут жены. Множество благодарностей.
Как появился её позывной, Дина уже не помнит. Но перед Новым годом, как и прежде, постарается сделать главное - передать вместе с грузом "тепло сердец".
- Они общаются по позывным. И мне также говорят: "Вы Снегурочка?» Я говорю: «Я». Как это пошло в полки, я сейчас даже не знаю. Но родилось в первом рейсе.
"Новогодний подарок солдату". Проект под таким названием Дина сейчас запускает вместе с единомышленниками. Ее главное пожелание - верить в ПОБЕДУ и обязательно ЖДАТЬ!
- Давайте им понять, при звонках, при письмах, посылками, что они вам нужны. И они нужны живыми.
Мария Платанюк, Егор Герасимов "Владимир"