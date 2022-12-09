По данному факту завели уголовное дело по статье «мошенничество», а в суд направили иск с требованием взыскать в пользу пенсионера 750 тысяч.

Региональное надзорное ведомство сообщает о том, что «черные риелторы» обвели вокруг пальца одинокого пенсионера из Мурома, отобрав у него квартиру за 750 тыс. рублей и отправив старика в дом престарелых.В прокуратуре выяснили, что еще в 2020 году дедушка заключил договор купли-продажи на квартиру площадью в 25 кв. м. с незнакомой женщиной. В документе было указано, что 750 тысяч рублей собственник квартиры получит до подписания договора. Но это оказалось только на бумаге. Пенсионер остался без денег и без жилья.Недвижимость оформили на третьих лиц, а дедушку отправили в дом престарелых.По данному факту завели уголовное дело по статье «мошенничество», а в суд направили иск с требованием взыскать в пользу пенсионера 750 тысяч. Фемида встала на сторону прокуратуры, теперь исполнение решения суда находится под контролем надзорного ведомства.Кстати, еще летом стало известно о том, что ущерб от деятельности преступников приблизился к 23 миллионам рублей. Дело дошло до суда.