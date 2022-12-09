В последнее время в Сети ходят слухи о возможном расставании Игоря Николаева и Люси Чеботиной.

В последнее время в Сети ходят слухи о возможном расставании Игоря Николаева и Люси Чеботиной.Российский певец и композитор Игорь Николаев более 12 лет женат на коллеге по цеху Юлии Проскуряковой. С самого начала артистку сравнивают с бывшей пассией артиста Наташей Королевой и выискивают у Юлии всяческие недостатки. Когда певица поправилась, на нее и вовсе обрушилась волна хейта. В последнее время стали поговаривать, что Николаев и Проскурякова якобы уже не испытывают было любви друг к другу. Масла в огонь подлил сам певец. Он анонсировал новогодний концерт красивой обложкой, на которой Юлии не было."Новый год все ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим для вас новогодний сюрприз!И не один!" – написал Игорь Николаев на странице "ВКонтакте".Поклонники неоднозначно восприняли такой дуэт. Особенно на фоне недавних слухов о вероятном разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой такие нежные ласки композитора с молодой красивой блондинкой насторожили людей. Фанаты засыпали Николаева вопросами."А где же Юля?"; "А Проскурякова будет выступать?"; "Игорь Юрьевич, напишите пожалуйста в новом году еще одну новую, нежную, красивую песню для вашего дуэта с Юлией Проскуряковой! Обожаю, когда вы вместе поете: слушать, смотреть на вас – большое удовольствие!" – написали фолловеры.