В областном центре завершаются последние приготовления к ежегодному благотворительному фестивалю...

В областном центре завершаются последние приготовления к ежегодному благотворительному фестивалю "Добрый Владимир". Он станет уже четвертым по счёту.Его цель - собрать средства на медикаменты, которые направят бойцам в зону проведения СВО. Для гостей фестиваля проведут медицинские и творческие мастер-классы. Для участников фестиваля выступят владимирские исполнители. Начало- в эту субботу, в полдень, на Дворянской 27а.