Порядка 51% опрошенных не планируют поездки на праздники.

Большинство россиян, в том числе жители Владимирской области, не планируют новогодние путешествия. Как сообщают наши коллеги из , сервис Tutu.ru выяснил, что львиная доля наших соотечественников решила остаться дома.Порядка 51% респондентов не планируют поездки на праздники. Около 20% опрошенных уже забронировали жилье и купили билеты. Большая часть ориентируется на внутренний туризм.Добавим, что годом ранее также больше половины владимирцев решили провести новогодние праздники дома в кругу семьи.