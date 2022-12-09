12% респондентов заявили, что будут делать ремонт, потому что им больше нечем заняться на выходных в Новый год.

12% респондентов заявили, что будут делать ремонт, потому что им больше нечем заняться на выходных в Новый год.До наступления Нового года остается меньше месяца. Совсем скоро россияне перешагнут в 2023 год. После праздничной ночи их ожидает роскошный подарок – целая неделя выходных. И когда угощения будут съедены, людям придется чем-то себя занять...Чем займутся россияне в новогодние праздники, сообщает газета РБК со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного сотрудниками онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Данные опроса общественного мнения имеются в распоряжении редакции.Большинство респондентов отметили, что на первых выходных 2023 года планируют заняться ремонтом дома и починкой техники. За первый вариант высказались 49% опрошенных. Исследование проводилось во всех регионах России.Сотрудники электронного магазина опросили более полутора тысяч человек старше 18 лет. 64% из них подчеркнули, что не успевают закончить ремонт своего жилища до наступления Нового года. 24% респондентов уточнили, что в обычные дни у них не хватает времени на домашние заботы.Лишь 12% россиян заявили, что в время новогодних праздников им больше нечем будет заняться. Такой же процент участников планирует устранять мелкие поломки в доме. Десять процентов респондентов хотят заменить бытовую технику.Кроме того, каждый десятый собирается делать капитальный ремонт. В два раза больше опрошенных хотят потратить свои усилия лишь на одну комнату. Косметический ремонт жилища запланировали 15% россиян. Наконец, чинить мебель на выходных решили 28% жителей регионов.