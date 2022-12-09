Филипп Киркоров не сможет навестить отца в клинике.

Филипп Киркоров не сможет навестить отца в клинике.Народный артист России Бедрос Киркоров проходит лечение в больнице. Медики внимательно следят за состоянием его здоровья и делают все возможное, чтобы 90-летний певец поправился, как можно скорее. Меж тем, Филипп Киркоров из-за санитарных ограничений пока не может навестить родного отца.Персонал медицинского учреждения, действительно, ограничил доступ в палату, однако данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Врачи просто не хотят допустить, чтобы музыкант заразился принесенными из-вне вирусами гриппа.Меж тем, в СМИ появилась информация, мол Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в реанимацию в связи с ухудшением здоровья. Ситуацию пришлось комментировал главврачу больницы, где артист проходит лечение.Как рассказала пресс-секретарь Филиппа Киркорова в интервью , новость о переводе певца в реанимацию не подтвердилась. Екатерине Успенской удалось уточнить информацию как у главного врача, так и у самого Бедроса Киркорова.Омрачает ситуацию лишь тот факт, что сын не может совершить визит в к отцу в палату. Меж тем, Филипп Киркоров сегодня очень ограничен по времени. По данным телеканала "", он возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд.