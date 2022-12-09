В столице открылся концертный зал Москва. Одним из первых новую сцену опробовал эстрадный мэтр – 80-летний Лев Лещенко. А за кулисами его ждал корреспондент Дни.ру.

В столице открылся концертный зал "Москва". Одним из первых новую сцену опробовал эстрадный мэтр – 80-летний Лев Лещенко. А за кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".Лев Лещенко много лет дружит с Вячеславом Добрыниным. Они оба – люди одного поколения и почти ровесники. Правда, 76-летнего Добрынина давно не видно. Хотя поклонники ждали его дуэт с Лещенко."Недавно прочел о себе страшную небылицу – будто бы мы со Славой Добрыниным поругались и чуть ли не побили друга друга на концерте, – возмущен Лещенко. – Хотя это ерунда – Слава уже два года как не работает".Пояснил Лев Валерьянович и причину ухода друга со сцены. "У него проблемы, он сидит дома, приболел", – говорит артист. Правда, диагноз Добрынина не стал называть.Вячеслав Добрынин сегодня живет на даче в Рузском районе Московской области, расположенной на берегу Озернинского водохранилища. В 2018 году он перенес микроинсульт. "Я болел три года, – потом рассказывал артист. – Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел "Все, что в жизни есть у меня". А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие". Потом молодые коллеги стали подавать ему руку, когда Добрынин поднимается на сцену. Добрынин шутил, что к нему относятся "как к больному и немощному", поскольку он ходит "как на ходулях", да и речь до конца не восстановилась.