Почему Николай Басков в 49 лет резко сдал, попытался объяснить врач.

Почему Николай Басков в 49 лет резко сдал, попытался объяснить врач.На днях публика узнала, что у Николая Баскова серьезные проблемы со здоровьем. Артист едва стоит на ногах после перенесенной операции на венах. Выступая на сцене, заметно распухший исполнитель хита "Натуральный блондин" немного хромает. Поклонники шокированы, ведь певец всегда казался энергичным и полным сил.Что стало причиной болезни, точно неизвестно. Публике лишь рассказали, что у артиста проблемы с ногами. Флеболог Сергей Дробязго в беседе с журналистами предположил, что у Баскова обычный варикоз. Так или иначе, Николай нуждается в реабилитации. Мол, ему необходимо время для того, чтобы избавиться от проблем.Причиной болезни, по мнению Дробязго, может быть образ жизни, что не удивительно. Басков очень много времени проводит на ногах. У него много концертов, которые проходят в разных часовых поясах. Также не исключается, что здоровье Николая негативно повлиял коронавирус, который, как отметил флеболог, повышает вероятность тромбозов, как венозных, так и артериальных.Ранее "Дни.ру" уже о проблемах со здоровьем у Николая Баскова. Недавно публика обсуждала то, как артиста вывели под руки на сцену.