На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
2 - в Муромском районе
4 - в Ковровском районе
2 - в Александровском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Собинском районе
1 - в Радужном
1 - в Киржачском районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Меленковском районе
2 - в Вязниковском районе
2 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177876 случаев заболевания.