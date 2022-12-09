На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире2 - в Муромском районе4 - в Ковровском районе2 - в Александровском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе1 - в Радужном1 - в Киржачском районе2 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Меленковском районе2 - в Вязниковском районе2 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177876 случаев заболевания.