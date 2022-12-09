Глава Владимирской области Александр Авдеев проведет Прямую линию с жителями региона. Последний...

Глава Владимирской области Александр Авдеев проведет "Прямую линию" с жителями региона.Последний раз губернатор общался с жителями области в формате прямой линии в начале сентября.- За прошедшие три месяца ситуация в области, стране заметно изменилась, а значит, появились новые вопросы, новые темы, людям нужна ясность, - отметил Александр Авдеев. - Обязательно встретимся и всё обсудим.Приглашаю вас к общению 14 декабря, в среду, в 19:00 на площадке телеканала «Губерния-33». В течение 2 часов будем на прямой связи.Трансляция прямой линии будет доступна:- в моих личных аккаунтах в ВК и ОК;- в аккаунтах администрации области в ВК и ОК;- в эфире и на сайте телеканала «Губерния-33».Жду ваших вопросов в комментариях под этим постом.Не забудьте, пожалуйста, поставить хештэг #вопросавдееву, подчеркнул глава региона.И, конечно, в день эфира вы сможете задать вопрос по телефону студии!Фото пресс-служба АВО