Глава Владимирской области Александр Авдеев проведет Прямую линию с жителями региона.
Последний...
Глава Владимирской области Александр Авдеев проведет "Прямую линию" с жителями региона.
Последний раз губернатор общался с жителями области в формате прямой линии в начале сентября.
- За прошедшие три месяца ситуация в области, стране заметно изменилась, а значит, появились новые вопросы, новые темы, людям нужна ясность, - отметил Александр Авдеев. - Обязательно встретимся и всё обсудим.
Приглашаю вас к общению 14 декабря, в среду, в 19:00 на площадке телеканала «Губерния-33». В течение 2 часов будем на прямой связи.
Трансляция прямой линии будет доступна:
- в моих личных аккаунтах в ВК и ОК;
- в аккаунтах администрации области в ВК и ОК;
- в эфире и на сайте телеканала «Губерния-33».
Жду ваших вопросов в комментариях под этим постом.
Не забудьте, пожалуйста, поставить хештэг #вопросавдееву, подчеркнул глава региона.
И, конечно, в день эфира вы сможете задать вопрос по телефону студии!
Фото пресс-служба АВО