Губернатор Владимирской области Александр Авдеев анонсировал свою пятую прямую линию, которая пройдет 14 декабря в 19:00. Она будет длиться в течение 2 часов. «Последний раз я общался с жителями

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев анонсировал свою пятую прямую линию, которая пройдет 14 декабря в 19:00. Она будет длиться в течение 2 часов. «Последний раз я общался с жителями области в формате прямой линии в начале сентября. За прошедшие три месяца ситуация в области, стране заметно изменилась, а значит, появились новые вопросы, новые темы, людям