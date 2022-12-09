Астролог Василиса Володина предрекла страшные трагедии из-за расположения планет.

Астролог Василиса Володина предрекла страшные трагедии из-за расположения планет.9 декабря в подмосковных Химках на площади в 200 квадратных метрах в магазине произошел пожар, который потом разросся до 18 тысяч квадратов. В результате трагедии погиб человек. По предварительным данным спасателей, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при выполнении строителями сварки.Астролог Василиса Володина уверена, что в случившемся виновата совсем другая опасная закономерность. При этом на таком пожаре трагедии не закончатся. По словам Володиной, случившееся в Химках "страшно, но закономерно".Обычно, такие бедствия происходят с разницей один-два месяца после затмения. Сейчас как раз такое время."Главный "провокатор" – вчерашнее противостояние Солнца с Марсом во время Полнолуния. Это не частое явление, так чтобы оба фактора сошлись сразу", – объяснила Василиса Володина.Астролог добавила, что именно по тем же факторам сгорел Кремль в 1701 году. В то время Солнце тоже соединялось с Марсом во время полнолуния. Василиса Володина рассказала подробно, когда нужно остерегаться таких же внезапных и мощных. Это 13 и 27 ноября 2023 года, 17 октября 2024 года и 14 января 2025 года.