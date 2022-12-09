Не опозориться на новогоднем корпоративе перед коллегами поможет соблюдение нескольких правил.

Не опозориться на новогоднем корпоративе перед коллегами поможет соблюдение нескольких правил.Очевидно, что алкоголь становится причиной неадекватного поведения некоторых сотрудников во время корпоратива. Таким образом подрывается их авторитет, а значит, возрастает вероятность увольнения. Как не опозориться перед коллегами на корпоративе, как сделать так, чтобы потом не было стыдно – советы дал специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.По словам специалиста, во-первых, необходимо позаботиться о питании незадолго до посещения банкета. То есть нужно хорошо поесть, чтобы всасывание алкоголя происходило медленнее. Не захмелеть поможет мягкая и горячая еда. Во-вторых, во время корпоратива нужно много двигаться. Можно потанцевать, посмотреть салют, заняться другими активностями. Если просто сидеть за столом на протяжении всего вечера и выпивать, состояние сильнейшего опьянения непременно настигнет.Конечно, важно позаботиться о том, что именно окажется в бокале в тот вечер. Для банкета с коллегами отлично подойдет сухое вино. Некрепкие напитки и без сахара – лучший вариант, если без спиртного не обойтись. При соблюдении этих трех правил вероятность опозориться на новогоднем корпоративе сводится к минимуму.