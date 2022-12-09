Декабрь всегда очень насыщен событиями. Театры, концерты, музеи – только успевай ходить и удивляться. Все лучшее – и только для вас! Обзор Дни.ру поможет сориентироваться и определиться с выбором.

Декабрь всегда очень насыщен событиями. Театры, концерты, музеи – только успевай ходить и удивляться. Все лучшее – и только для вас! Обзор "Дни.ру" поможет сориентироваться и определиться с выбором.ЕЛКИ"Елка телеканала Мульт"Это, пожалуй, главное семейное событие наступающего Нового года. Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и, конечно же, Дед Мороз погрузят маленьких и юных зрителей в свой Мультимир. Организаторы – продюсерский центра "Седьмая Радуга", который отмечает празднующим 25-летний юбилей, ВГТРК и ведущий детский телеканал "Мульт". Собравшихся ждут интерактивные игры, а также невероятные визуальные спецэффекты. Полностью погрузиться в сюжет смогут как зрители, находящиеся в партере, так и те, кто займет балкон. За сценарий и режиссуру шоу отвечают лидеры этой индустрии.С 4 декабря по 7 января, Crocus City Hall."Новогодние представления на киностудии Мосфильм"Уже в этом декабре главная киностудия страны готовится к своему 100-му дню рождения, который отметит в 2024-м. В уходящем году состоится премьера 10 сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы готовят сюрприз для юных москвичей и их родителей. Например, в кинопавильоне, где проходили съемки таких художественных фильмов, как "Весна" и "Война и мир", а также шоу "Ледниковый период" и другие ТВ-проекты, на две недели создадут настоящую территорию сказки – Рождественскую кинодеревню. На площадке пройдет выставка редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, а также всевозможные мастер-классы. Будет организована и почта Деда Мороза. А еще подготавливается насыщенная анимационная программа. Проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"С 24 декабря по 8 января, киноконцерн "Мосфильм".МЮЗИКЛ"Сказочник большой страны"В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. На его стихотворных сказках выросло несколько поколений. А теперь стихи стали основной детского мюзикла"Сказочник большой страны". Эта светлая история, рассказанная с помощью музыки и танца детьми, вернет даже самого серьезного взрослого в собственное детство. Спектакль сделан в уникальном жанре: это и мюзикл, и "сказка под музыку", и "сказка с хором", и собственно спектакль, в котором зритель слышит фрагменты биографии детского писателя. Главное действующее лицо – Сказочник Чуковский, роль которого исполняет артист театра и кино Андрей Финягин. Самая классическая подача стихов (за которой стоит Школа-студия МХАТ и курс Олега Ефремова, выпускником которого был Финягин). 70 детей-артистов самого известного коллектива, Большого детского хора им. В.С. Попова, исполняют в мюзикле все музыкальные и танцевальные номера. С детьми занималась и ставила авторские танцы профессиональный балетмейстер – Светлана Иванова, педагог-хореограф, лауреат многочисленных международных танцевальных конкурсов.18 декабря, зал "Зарядье".КОНЦЕРТ"Золотой граммофон"Каждыйгод зрители шоу и прямой трансляции с нетерпением ждут, кто же станет ведущим грандиозного события. Это всегда знаковые персоны для шоу, ведь именно они связывают музыкальные номера в единое полотно, задают тон и настроение вечеру, отвечают за праздничную атмосферу. В этом году роль проводников в мир лучших песенуходящего года выполнят Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин. "Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброеи светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну исделаем грядущее событие незабываемым для зрителей", – заявил Галыгин. Без сомнения, зрителей ждет самобытный,оригинальный и остроумный дуэт.10 декабря, "ВТБ-Арена".Ксения ДежневаКсения Дежнева посвятила сольный концерт волшебному предновогоднему времени. Зрителей ждут не только оперные партии, но и любимые, хорошо знакомые всем эстрадные мелодии. Ксения Дежнева – победительница телепроекта "Главная сцена". Яркая внешность и эффектный голос делают певицу идеальной исполнительницей в стиле кроссовер. В концерте примет участие Большой симфонической оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации. Среди приглашенных – вокальный коллектив "Классика жанра", лауреат конкурса П.И. Чайковского, пианист-виртуоз Дмитрий Онищенко, саксофонист Леонид Друтин, народный артист России Александр Серов и победитель проекта "Голос" Сергей Волчков.15 декабря, Кремлевский дворец (Малый зал)."Современная почта""Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).18 декабря, Арт-кафе "Рукав".ТЕАТР"Сон смешного человека"Этот спектакль поставлен молодым режиссером из Новосибирска Кристиной Звыковой и командой лауреатов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Творческая команда переосмысливает текст Достоевского, адаптируя его для современного зрителя. В спектакле использованы различные формы сценического существования – драматический и физический театр, перформативные практики, а также формат вербатима: в постановку включены рассказы реальных людей, переживших сложную жизненную ситуацию. Данный синтез создает особую атмосферу, позволяющую погрузиться в глубины страдающей души и дающую возможность пересмотреть свой опыт преодоления личностных проблем.17, 28 декабря, "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской, Большой зал Мейерхольда)."Авиатор"Герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор" Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, однажды отдав себя научному эксперименту. В голове только шумы и отголоски воспоминаний. Фрагментарно всплывающие отрывки прошлого. Больница. Профессор, которого интересует состояние героя из-за выгоды. Платонов, словно авиатор, смотрит на мир с высоты. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы. Частицы своего прошлого… Постановка Алины Кушим стала первым воплощением произведения на театральной сцене.16 декабря, "Школа современной пьесы"."Винипуховские чтения"Когда взрослые читают своим детям книжки, которые они помнят из детства, то смотрят на них другими глазами. Евгений Гришковец предлагает внимательно вглядеться в популярнейшую детскую книгу – "Винни-Пух и все-все-все" Алана А. Милна в переводе Бориса Заходера. И открыть в ней немало интересного и неожиданного – ведь большинство читателей помнит историю об игрушечном медвежонке Кристофера Робина по мультфильмам. "Спектакль-исследование. Конференция" — так определил Гришковец жанр своей постановки, в которой он выступает и как автор пьесы, и как режиссер. "Конференция" — понятие из взрослого, учкного мира – будет здесь окрашено иронией. Но одновременно это "исследование" не может не тронуть, ведь у Евгения Гришковца есть особый дар – искренне и просто говорить о том, что объединяет всех.20-21 декабря, МХТ им. Чехова (Малая сцена)."Рождественскийдетектив. Карта сокровищ"Дети отправятся в необычноепутешествие сквозь века, а проводником для них станет карта сокровищ,составленная еще в 1909 году актрисой МариейЕрмоловой для ее внука Коли и его друзей. Героев веселого приключения ждутнеобычные препятствия, загадки и секретные экспонаты. Только пройдя всеиспытания, они смогут завладеть заветными ключами и попасть в тайную комнату,где все эти годы были сокрыты сокровища! Атмосферу увлекательнойдетективной игры создадут современные технологии мультимедиа: креативный3D-мэппинг, зрелищные видеоэффекты и оригинальное музыкальное оформление. "Мырады представить сиквел нашего "Рождественского детектива", такполюбившегося детскому зрителю в прошлом году. Новогодний спектакль в этомсезоне предложит ребятам настоящую "охоту" за сокровищами с новымзахватывающим сюжетом и новыми героями. Неизменными останутся главные ценности– вера в добро и чудо, бескорыстная дружба и взаимопомощь, которые обязательнопроявит каждый участник нашего яркого, развлекательного и познавательногоприключения", – говорит генеральный директорБахрушинского музея Кристина Трубинова. Постановкой спектаклязанимался режиссер Театра.DOC, театра "Русская песня" и театра"Апартэ" Иван Корсуновский. Авторскуюмузыку написал композитор ДаниилБазуашвили.С 15 декабря по 8 января, Дом-музей Ермоловой.