Больше никакого смрада и разбросанного мусора. Но для кого? Владимирские чиновники до конца года установят в городе новые контейнерные площадки. Сметная стоимость одной – 138 тысяч рублей.

Больше никакого смрада и разбросанного мусора. Но для кого? Владимирские чиновники до конца года установят в городе новые контейнерные площадки. Сметная стоимость одной – 138 тысяч рублей. Закупили их из средств местного и областного бюджетов. Всего – 100 штук. 89 отдадут муниципальным организациям, и только 11 достанутся частному сектору, расположенному в Ленинском районе. Вера Андрианова,