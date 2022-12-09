На федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», проходящих через Владимирскую область, за последние годы снизилось количество аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор

На федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», проходящих через Владимирскую область, за последние годы снизилось количество аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». В сравнении с 2021 годом количество аварий в регионе уменьшилось на 7,3% – с 398 до 369 инцидентов. Погибших стало меньше на 17,5% – с