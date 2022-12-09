Представители профессионального и научного сообществ, а также органов власти обсудят развитие амбулаторного звена на форуме Моя поликлиника в Москве. Мероприятие пройдет с 15 по 17 декабря.

Представители профессионального и научного сообществ, а также органов власти обсудят развитие амбулаторного звена на форуме "Моя поликлиника" в Москве. Мероприятие пройдет с 15 по 17 декабря.Запланировано более 15 дискуссий и экспертных сессий. В них примут участие более 80 специалистов из Москвы и других регионов: врачи, руководители крупных медцентров, ученые, представители профильных министерств и ведомств,Участники и гости форума познакомятся с опытом Москвы в развитии медико-санитарной помощи. Будет работать интерактивная выставка проектов в сфере здравоохранения.На форуме организуют "Уголок здоровья". Там расположится робот-диагност и комплекс для экспресс-анализа основных показателей организма. Кроме того, преподаватели проекта "Московское долголетие" проведут для всех желающих мастер-классы по лечебной гимнастике.Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в Москве реализуется программа реконструкции 200 поликлиник – это половина амбулаторного фонда города. Капитально отремонтировано 69 зданий, строится еще 18 объектов, уточнила заммэра.Столица расширяет возможности цифровых сервисов для врачей и пациентов, использует возможности телемедицины и искусственного интеллекта. По словам Раковой, в медучреждениях города внедряется система ценностей и принципы взаимоуважения, которым следуют сотрудники.Форум "Моя поликлиника" пройдет в московском Гостином дворе по адресу: улица Ильинка, дом 4. Для участия необходимо зарегистрироваться.Напомним, что в следующем году на программу "Столичное здравоохранение" выделят более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 900 миллиардов. Соответствующие расходы утвердила Мосгордума в бюджете города на 2023-2025 годы. Подробнее – в "Дни.ру".