Жители столицы могут передать новогодние подарки детям из ДНР и ЛНР и необходимые вещи для участников специальной операции. Пункты сбора открылись на 19 площадках фестиваля Московские сезоны.

Жители столицы могут передать новогодние подаркидетям из ДНР и ЛНР и необходимые вещи для участников специальной операции. Пункты сбора открылись на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны".Все неравнодушные могут передать жителям новых регионов игрушки, книги, сладкие подарки и наборы для детей. Участникам специальной операции требуется термобелье, носки, варежки, перчатки, средства мужской гигиены.С 1 декабря пункты сбора работают в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Фили", в садах "Эрмитаж" и имени Баумана и на других площадках. Еще шесть штабов откроются 23 декабря, в этот же день начнет работать пункт у арки главного входа ВДНХ.Акция "Москва помогает" продлится до 8 января. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00. расположения штабов доступна на портале mos.ru.Подарки принимают волонтеры. Они проверяют срок годности товаров и готовят их к отправке. к добровольцам могут все желающие старше 14 лет.Кроме того, в рамках благотворительной акции "" участники московских клубов долголетия и члены ветеранского сообщества столицы передадут теплые вещи и добрые письма для наших военнослужащих. Сбор подарков продлится до 13 декабря.Напомним, что с 1 по 16 декабря в центре поддержки семей мобилизованных . Дети вместе с мамами изготавливают подарки и открытки, пишут письма Деду Морозу и рассказывают стихи.