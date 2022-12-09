10 декабря 2022 года проходит народный праздник Романов день и церковное празднование иконы Божией...

10 декабря 2022 года проходит народный праздник Романов день и церковное празднование иконы Божией Матери Знамение.В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая «Знамение». По традиции этого дня верующие отправлялись на службу в церковь, а там молились перед святым ликом Богородицы и просили ее о помощи в разных бедах. Кто-то просил защиты от врагов, иные же заботились о согласие и благополучие в семье.Что можно делать 10 декабря 2022 года:1. На Руси в этот день занимались выпечкой — на столе обязательно должны быть домашние пироги, булки и любые другие мучные лакомства.2. Утром сразу же после сна нужно выйти во двор и встать лицом к ветру – он выдует весь негатив.Что нельзя делать 10 декабря 2022 года:1 запрещается заниматься рукоделием — шить, вязать и так далее. Можно зашить тепло, ударят сильные морозы, из-за которых пострадают озимые посадки, будет болеть домашний скот.2. Нельзя отправляться на рыбалку. Считается, что в этот день рыба прячется глубоко, в самых тёмных омутах.3. Нужно всячески избегать ссор, скандалов, сквернословия и обид.Народные приметы на 10 декабря 2022 года:Яркие звёзды — к заморозкам.Воробьи расчирикались — к потеплению.Красная заря — к ветреной погоде.Лес шумит — к оттепели.Пойманная щука оказалась с икрой — начало апреля будет сырое.Фото www.pxfuel.com