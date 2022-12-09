Иван Ургант публично подколол родного отца.
Иван Ургант публично подколол родного отца.
В первый день зимы на большие экраны вышло долгожданное продолжение франшизы "Елки". Однако зрители не увидели в девятой части киноэпопеи одного из главных героев. Актер, продюсер и телеведущий Иван Ургант не принял участие в съемках фильма.
Его буквально вышвырнули из проекта. Создатель картины, сценарист Евгений Кулик объяснил свое решение тем, что шоумен не справился бы с ролью. Юморист практически стал безработным.
Ранее он лишился эфира на телевидении. Первый канал изменил сетку вещания и убрал с экранов популярное шоу "Вечерний Ургант". Вести крупные мероприятия артиста также не приглашают. Иван Ургант сегодня зарабатывает на хлеб за счет мелких корпоративов.
К слову, многие россияне до сих пор не простили ему неоднозначную позицию относительно политических событий в мире. Еще не так давно шоумен покинул страну и улетел в Израиль, где ему как этническому еврею положен паспорт.
Потом Иван Ургант передумал и вернулся на родину. А недавно он отправился вести корпоратив производителя вина "Абрау-Дюрсо"
в Азербайджан. Во время выступления артист подколол родного отца, назвав как бы свое настоящее имя.
"Меня же до четырех лет з
вали Агдамом" – пошутил Иван Ургант.
Шоумен сыронизировал, мол имя дали в честь того, благодаря чему он родился, имея в виду знаменитый советский портвейн. Таким образом Иван Ургант намекнул на пристрастие своего отца к спиртным напиткам.