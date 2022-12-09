Иван Ургант публично подколол родного отца.

Иван Ургант публично подколол родного отца.В первый день зимы на большие экраны вышло долгожданное продолжение франшизы "Елки". Однако зрители не увидели в девятой части киноэпопеи одного из главных героев. Актер, продюсер и телеведущий Иван Ургант не принял участие в съемках фильма.Его буквально вышвырнули из проекта. Создатель картины, сценарист Евгений Кулик объяснил свое решение тем, что шоумен не справился бы с ролью. Юморист практически стал безработным.Ранее он лишился эфира на телевидении. Первый канал изменил сетку вещания и убрал с экранов популярное шоу "Вечерний Ургант". Вести крупные мероприятия артиста также не приглашают. Иван Ургант сегодня зарабатывает на хлеб за счет мелких корпоративов.К слову, многие россияне до сих пор не простили ему неоднозначную позицию относительно политических событий в мире. Еще не так давно шоумен покинул страну и улетел в Израиль, где ему как этническому еврею положен паспорт.Потом Иван Ургант передумал и вернулся на родину. А недавно он отправился вести корпоратив производителя вина "Абрау-Дюрсо"в Азербайджан. Во время выступления артист подколол родного отца, назвав как бы свое настоящее имя."Меня же до четырех лет звали Агдамом" – пошутил Иван Ургант.Шоумен сыронизировал, мол имя дали в честь того, благодаря чему он родился, имея в виду знаменитый советский портвейн. Таким образом Иван Ургант намекнул на пристрастие своего отца к спиртным напиткам.