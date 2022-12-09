Во Владимирской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при покупке недвижимости у...

Во Владимирской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при покупке недвижимости у пенсионера города Мурома — 86-летнему дедушке не отдали деньги за квартиру, и после сделки он попал в социальное учреждение.Проверка, проведенная прокуратурой и сотрудниками полиции по обращению 86-летнего жителя Мурома, стала поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Доводы пенсионера о том, что покупатели его квартиры завладели обещанными ему деньгами, нашли подтверждение.«В 2020 году одинокий дедушка заключил договор купли-продажи принадлежавшей ему квартиры площадью 25 квадратных метров с ранее неизвестной ему женщиной. По условиям сделки цена квартиры пенсионера была определена в размере 750 тысяч рублей, и данная сумма должна быть передана продавцу до подписания договора купли-продажи”, - сообщила прокуратура Владимирской области,По версии следствия, на самом деле деньги за квартиру покупатель не передал, а в документ были внесены заведомо недостоверные сведения о том, что «расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора». В результате право собственности на квартиру пенсионера было переоформлено на третьих лиц, деньги за нее фактически остались у представителей покупателя, а дедушка помещён в дом престарелых.Надзорное ведомство напоминает, что раньше возбуждения дела о мошенничестве суд удовлетворил иск о взыскании с «покупателей» квартиры в пользу обманутого 86-летнего жителя Мурома 750 тысяч рублей. Расследование уголовного дела и исполнение решения суда находится на контроле Муромского городского прокурора.Фото pxfuel.com/