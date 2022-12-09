В личном блоге певица сообщила, что ей диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание. Как сообщает телеканал , из-за этого она решила прервать свое мировое турне по Европе. Я ..

В личном блоге певица сообщила, что ей диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание. Как сообщает телеканал , из-за этого она решила прервать свое мировое турне по Европе."Я готова перенести мой тур в Европе в феврале", – цитирует звезду .Синдром мышечной скованности, обнаруженный у Селин Дион, доставляет ей множество неудобств не только в работе, но и в повседневной жизни. Как отметило издание , если болезнь начнет прогрессировать, артистка может потерять способность передвигаться и есть.