В Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего зам. губернатора области Григория Вишневского. На этот раз конвой с подсудимым вошли в зал на час позже назначенного

В Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего зам. губернатора области Григория Вишневского. На этот раз конвой с подсудимым вошли в зал на час позже назначенного времени. Напомним, экс-чиновника обвиняют в нескольких эпизодах коррупции, плюс в мошенничестве в отношении индивидуального предпринимателя Алены Аксеновой. Сегодня потерпевшая впервые была допрошена суде. По версии гособвинения, Вишневский