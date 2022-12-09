Недавно российский певец Григорий Лепс угодил в драку в петербургском баре. Теперь ему грозит следствие.

Недавно российский певец Григорий Лепс угодил в драку в петербургском баре. Теперь ему грозит следствие.3 ноября перед баром Finnegans в Санкт-Петербурге певец Григорий Лепс и его охранники вляпались в скандал. Сначала народный артист швырнул микрофон на пол и покинул сцену. Как выяснилось позже, певец предпочел продолжить вечер в одном из местных баров, где подрался мужчиной.После драки Григорий Лепс ушел в затишье. Он не появился на шоу "Танцы! Елка! Муз-ТВ!", а на "Песне года" у него были замечены ссадины на кулаках.Ходят слухи, что после скандала артисту может грозить следствие. Якобы уже возбуждено уголовное дело. Адвокат Тимур Матвеев в беседе с "Дни.ру" рассказал возможные варианты развязки конфликта."Неправильно говорить, что дело возбудили в отношении Григория Лепса, поскольку дело возбудили по факту, и пока не известно, каким образом оно может закончиться, поскольку стороны вправе примириться, то есть потерпевший получает определенную сумму и говорит о том, что претензий не имеет к обидчикам. Дело может быть прекращено судом. А по факту это групповое избиение. Конечно, определить, кто конкретно был зачинщиком, и кто в этой ситуации нанес травму, будет достаточно сложно. Поэтому пока перспективы дела не определены, чем оно может закончиться, не ясно. Скорее всего, это будет именно примирение сторон", – рассказал адвокат.Официально сторона Григория Лепса не подтвердила информацию о драке, как и не опровергла.