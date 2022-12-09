В начале выпуска - о новых данных по ДТП со скорой во Владимире. Напомним, видео аварии с участием...

В начале выпуска - о новых данных по ДТП со скорой во Владимире. Напомним, видео аварии с участием "неотложки" появилось в сетях.На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира водитель легковушки не пропустил медиков. Они ехали с сиреной. В карете скорой находились ребенок с матерью.Как сообщила "Вестям" сама женщина, её сын не пострадал. У неё - ушибы и сотрясение. У одного из врачей - травма ноги. У второго - сотрясение мозга.