Алла Пугачева и Максим Галкин* выбрали жизнь с нуля без родины и без славы.

Алла Пугачева и Максим Галкин* выбрали жизнь с нуля без родины и без славы.После начала спецоперации Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* с детьми Лизой и Гарри покинули Россию и улетели в Израиль. Больше двух месяцев Примадонна лгала о том, что улетела всего лишь лечиться, и с эмиграцией отъезд якобы не связан. Однако вскоре стало ясно, что это не так, и семья покинула родину. Особенно сильно Пугачева разочаровала своих фанатов, когда второй раз бросила страну и хамски высказалась в адрес россиян, назвав их рабами. После этого на нее по понятным причинам посыпались проклятья и слова, полные гнева.С тех пор одиозный муж Примадонны гастролирует по миру с концертами, а сама Примадонна изредка выходит в свет. На днях парочка засветилась на концерте группы "Би-2" в Израиле. Зал в Тель-Авиве был забит до отвала такими же покинувшими родину эмигрантами и иностранцами. Толпа кричала и улюлюкала, особенно когда заметила Пугачеву и Галкина*.После концерта скандальная пара раздавала направо и налево автографы, затмив даже самих виновников концерта. Артисты устали улыбаться, было видно, что их лица уже сводит от улыбок, а сами они словно бились в исступлении от деланного восторга и показного счастья. Фанаты буквально разрывали Пугачеву и Галкина*, требуя автографы и совместные фото.*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.