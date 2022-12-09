Торжественная церемония, приуроченная ко Дню Героев Отечества, прошла без присутствия петербургского предпринимателя Евгений Пригожина. Бизнесмен, имеющий три звезды Героя: Российской Федерации, ЛНР и ДНР, не смог посетить Кремлевский дворец, где отмечали памятную дату.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню Героев Отечества, прошла без присутствия петербургского предпринимателя Евгений Пригожина. Бизнесмен, имеющий три звезды Героя: Российской Федерации, ЛНР и ДНР, не смог посетить Кремлевский дворец, где отмечали памятную дату."Я и мои парни работаем", — сказал Пригожин, слова которого пресс-служба компании "Конкорд".Президент России Владимир Путин ранее вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда" на торжественной церемонии в честь Дня Героев Отечества. Российский лидер поблагодарил всех, кто верен Родине и идеалам России.