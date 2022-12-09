Ляйсан Утяшева и Павел Воля закрыли вопрос о разводе.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля закрыли вопрос о разводе.Прославленная российская гимнастка Ляйсан Утяшева и резидент Comedy Club Павел воля поженились десять лет назад. В браке родились двое наследников: сын Роберт и дочь София. Долгое время их брак считался довольно крепким. Шоумен неоднократно со сцены признавался в любви своей супруге, его романтическое поведение даже стало поводом для насмешек со стороны коллег по цеху.Меж тем, два года назад семейная идиллия рухнула. Публика заподозрила юмориста в измене. Основанием для столь громких обвинений стал какие-то снимки из Интернета, на которых якобы Павел Воля изображен якобы в компании женщин с заниженной планкой социальной ответственности.Злые языки приняли решение, что Ляйсан Утяшева не простит мужу измену и подаст на развод. Однако ведущий Comedy Club опроверг все слухи и сплетни. Он вновь публично признался в верности своей супруге. Заслуженный мастер спорта также подтвердила, что у не нет проблем в семье.Так или иначе, постоянные разговоры на неприятные темы могли отразиться на здоровье спортсменки. На днях она призналась, что серьезно более. Супруга Павла Воли опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой лежит в постели.Ляйсан Утяшева подчеркнула, что у нее "сил совсем нет" и поинтересовалась у подписчиков, как справиться с недугом. Спортсменка также отметила, что сейчас много людей болеет, однако она сама не привыкла к подобному состоянию.