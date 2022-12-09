Вера Брежнева шокировав публику своим животом.

Вера Брежнева шокировав публику своим животом.Не то российская, не то украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая так и не определилась с родиной, после изменения политической ситуации в мире на длительное время пропала из публичного пространства, отправившись на заработки в Европу.Неуместные и скандальные высказывания певицы вызвали недовольство коллег по цеху, которые посчитали исполнительницу хита "Любовь спасет мир" человеком без родины. Впрочем, изображая из себя патриотку Украины, она не отказывалась от заработка и в России.Однако финансовые вопросы здесь не главное. Вера Брежнева умудрилась в одночасье лишиться не только родины (или сразу двух родин), но и семье. Поклонники телеведущей заговорили о расставании с продюсером Константином Меладзе, когда из социальных сетей бывшей солистки группы "ВИА Гра" пропали совместные с мужем фотографии.Масло в огонь подлил и сам композитор, который зачем-то потащил за собой в Италию бывшую жену, юриста Яну Сумм. Впрочем, две хозяйки на одной жилплощади не ужились, поэтому "Мисс Украина" сбежала в Израиль. Ранее об этом сообщали "".Фотографии стали камнем преткновения и в новом скандале, в который вляпалась Вера Брежнева. После нескольких месяцев молчания она наконец-то вышла в света. Певица обратилась к народу со сцены в Риге, где в минувшую среду, 7 декабря, дала небольшой концерт.Снимки разлетелись по социальным сетям и шокировало поклонников артистки. Неудачно подобранное платье село таким образом, что живот певицы выглядел раздутым. Публика начала делиться слухами.Если Вера Брежнева в положении, то, очевидно, скрывать беременность на определенном сроке будет невозможно. Однако не исключено, что время без активности исполнительница просто слегка поправилась.