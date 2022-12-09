От лайка до репоста. Чем делились пользователи региона? Что обсуждали? Наш эфир продолжит...

От лайка до репоста. Чем делились пользователи региона? Что обсуждали? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово-моей коллеге Марии Платанюк.Термы в Коврове, рейтинг ёлок, рисунок от пилотов ИЛ-96 и зайцы в рукопашной. Яркие сетевые кадры недели в одном обзоре- прямо сейчас.(Подслушано Муром) Начнём с неизменной, важной темы- помощи нашим бойцам, участникам СВО. Студенты из Мурома- колледжа приборостроения- собрали свой гуманитарный груз для земляков. Его передадут инженеры-сапёры.Из происшествий недели, тех, что попали в сеть - эвакуация школы номер один в Коврове.(Подслушано Ковров) Детей из-за ложного звонка о минировании эвакуировали в отдельно стоящее здание спортивного зала.А прямо сейчас- коммунальное. Горячие источники в Коврове. На Колхозной, по словам пользователей, пар валил почти 2 недели. Кто оплатит теплопотери?(Подслушано в Боголюбово) А это уже Боголюбово. В поселке, жители которого жаловались на сплошной лёд, люди пишут: "наныли" на песочек.Судогда ТВ - об опасной вышке сотовой связи.(Судогда ТВ) В традиционной рубрике "Обратная сторона Судогды". На улице Новая стройка конструкция не огорожена, на доступной высоте- провода под напряжением.(Подслушано Муром) В паблике города на Оке- очередное предупреждение. Дикие лисы стали всё ближе подходить к людям. Между тем, животные могут быть разносчиками бешенства. Вот лис-зомби, который рвётся в дом.Ну а далее - галерея новогодних ёлок.(Подслушано Юрьев-Польский) Вот символ нового года в центре Юрьева-Польского у Михайло-Архангельского монастыря.(Подслушано Ковров) Это уже ёлка -красавица в городе воинской славы Коврове.(аккаунт администрации Владимира) А вот администрация Владимира поделилась роликом с Соборной площади. Видеоистория о том, как наряжали главную ёлку областной столицы.(Вязники Наш город) В группе Вязники Наш город - ёлка из прошлого века. Раньше её наряжали возле пожарного депо. И в продолжение ретро-темы волшебная зима 1965. Место действия там же- Вязники.(Музей-заповедник Александровская слобода) Музей -заповедник "Александровская слобода" - о новогоднем марафоне. Пользователи рассматривают чудесные предметы из разных музеев России. Александров рассказывает о настольном бумажном театре из столетия 19-ого.Снежную зимнюю тему продолжает видео от Константина Фролкина. Вот она, русская зима. Смотрим вместе.(видео от Константина Фролкина)(AlexAutoLive Сразу в нескольких пабликах региона -рисунок в небе. Его оставил российский самолёт Ил-96. Кружа над городом Александровом. Удивительно красивые зимние кадры.(видео Игоря Федотова) А это видео от Игоря Федотова. Природа в оковах льда. Одеяния для деревьев соткал ледяной дождь.(Природа Владимирской области) В Природа Владимирской области- обед дроздов - рябинников. Нас и здесь неплохо кормят.(Подслушано Муром) Хорошего настроения всем пользователям сети желает белка из Подслушано Муром. И его уж точно поднимет следующее видео. Баттл ушастых на дороге.(Подслушано Юрьев-Польский) Репост этих кадров уже сделали многие пользователи. Где доподлинно снят поединок зайцев, так и осталось неизвестным. Но только в Подслушано Юрьев-Польский у этого ролика- почти 82 тысячи просмотров.Ваших интересных кадров мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен - "Вести Вместе".