Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи.

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.Самый популярный курортПоселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны.Не описать словамиНа склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии путешественники дольше всего говорили по телефону. В среднем абонентам необходимо было пять с половиной минут, чтобы выразить свои впечатления от горных пейзажей. А в местечке Медовые Водопады в Карачаево-Черкесии на телефонные беседы тратили около пяти минут — это второе место по этому показателю в СКФО. Суммарно в туристических местах Северного Кавказа в 2022 году проговорили порядка 4,5 млн минут. Для сравнения, этого достаточно, чтобы 1700 раз прочитать вслух роман «Война и мир».Онлайн-впечатленияСулакский каньон в Дагестане стал лидером по объему интернет-трафика на одного пользователя. Завораживающие красоты этого места не оставили шансов другим курортам. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 320 Мб мобильного интернета — это 100 выложенных в социальные сети фото или пятиминутное видео с красотами каньона. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 290 Мб на одного человека.В 2022 году туристы из Владимирской области бывали на Кавказе в 4,5 раз чаще, чем годом ранее. Активнее всего они пользовались мобильным интернетом в поездках по Дагестану и Кабардино-Балкарии. В среднем на абонента здесь приходилось около 340 Мб за поездку — этого хватит практически на сотню селфи на фоне гор.Туристы всегда на связиС начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото- и видеовпечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.