Лера Кудрявцева призналась, что ее не волнует цифра в паспорте, однако она очень обеспокоена самочувствием.

Лера Кудрявцева призналась, что ее не волнует цифра в паспорте, однако она очень обеспокоена самочувствием.В недавнем интервью Лера Кудрявцева призналась, что за последние полгода заметила в своей внешности возрастные изменения. Телеведущей кажется, что она постарела за шесть месяцев сразу на 20 лет. Все дело в том, что 51-летняя блондинка редко отдыхает. Уже достаточно долгое время она живет в режиме: работа – дом – семья.Происходящее в стране и мире тоже очень беспокоит Кудрявцеву. Чтобы не сойти с ума, ведущая шоу "Секрет на миллион" слушает психологов. Помощь специалистов знаменитости, действительно, нужна, потому что на нервной почве у нее парализовало половину лица. "Так вот живу последние полгода – успокоительные, иголки и психологи. Без всего этого мне тяжело дышать", – призналась телезвезда.При этом ограничивать себя в потреблении информации и работе Кудрявцева, кажется, не собирается. Она заявила, что готова вместо развлекательных программ вести более серьезные проекты. В последнее время Лера очень много читает, погружается в историю и геополитику. "Ушла с головой туда, где меня не ждали", – посмеялась телеведущая.Также Лера Кудрявцева высказалась о тех, кто предпочел в столь сложное время покинуть родную страну. Блондинка дала понять, что вовсе не критикует этих людей. Мол, на то у них были свои причины. По мнению знаменитости, осуждать других она просто не имеет права.