Столичные коммунальщики восстановили и подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске. В работах участвовали около 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц техники из Москвы.

Столичные коммунальщики восстановили и подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске. В работах участвовали около 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц техники из Москвы.Программу подготовки инженерных сетей и зданий к зимнему периоду сформировали в рамках соглашения между правительством Москвы и ЛНР, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", – передает слова чиновника портал mos.ru.Бирюков рассказал, что московские специалисты отремонтировали сети газо-, водо-, энерго– и теплоснабжения на 152 объектах. Опрессовано более 350 километров теплосетей, уточнил заммэра.Кроме того, столичные коммунальщики отремонтировали 149 объектов, среди которых детский сад и восемь школ. Прилегающую территорию благоустроили. Сейчас идет восстановление физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона, сообщил заместитель мэра.Москва активно поддерживает Донецкую и Луганскую республики. В 2022 году лечение в ведущих столичных медицинских учреждениях более 280 детей из ДНР и ЛНР.В Донецке и Луганске работают бригады московских медиков. Они в республиках около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций, помогли установить и настроить медтехнику.Также столица в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР. Москва направит в республики ходунки, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся, закупит мебель и оборудование.