Алле Пугачевой могут перекрыть кислород.

Алле Пугачевой могут перекрыть кислород.Примадонна российской эстрады вместе с мужем и детьми покинула свою родину. Звездная чета обосновалась на Земле Обетованной, а позже в прессе всплыла информация о том, что супруги получили гражданство Израиля. Так что, в чужих краях Алла Пугачева и Максим Галкин*, можно сказать, вдохнули полной грудью.Но не исключено, что совсем скоро им перекроют кислород. Журналист одного израильского телеканала провел расследование и выяснил, что супруги обзавелись заветным документом не совсем законно – все из-за венчания пары в православной церкви, а это противоречит законности репатриации. Собственно, гражданства певицу и комика могут лишить.После того, как всплыла эта информация, все кому не лень стали обсуждать дальнейшие перспективы Аллы Пугачевой и ее супруга."Люди ерничают, люди, конечно радуются, что у Пугачевой все будет очень плохо", – привел слова пользователей звездный сплетник Антон Суворкин.Он также напомнил, что в Израиль семейство уехало еще в феврале. Но позже Примадонна вернулась на родину, что, по его словам, происходит со многими нашими соотечественниками, получившими гражданство."То есть, по идее, они как бы закрепили свою возможность уехать из России, но сразу возвращаются в эту самую Россию, из которой они, знаете, готовят пути отхода", – сказал журналист в своем блоге.Так что, не исключено, что Алла Пугачева вновь приедет домой или же уж завершила дела с "путями отхода" во время своего прошлого скоротечного прилета на родину.* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.