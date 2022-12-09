Судьба и личная жизнь актрисы не всегда складывались легко.

Судьба и личная жизнь актрисы не всегда складывались легко.Ольга Прокофьева прославилась на всю страну ролью Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня". Актриса блестяще воплотила образ стервозной и экстравагантной помощницы Шаталина на экранах, но никогда не была похожа на свою героиню в реальной жизни. Ольга всегда была сентиментальной и тяжело переживала трудности. А таких в ее жизни было немало.Будущая артистка появилась на свет в 1963 году. Ольга росла в рабочей семье, но с детства увлекалась творчеством и хотела стать актрисой. Превратить мечту в реальность ей помог счастливый случай. Однажды друг семьи Прокофьевых, который работал инспектором ГАИ, договорился о ее подготовке к поступлению в театральный вуз с одним из нарушителей. Им оказался студент ГИТИСа и будущий миллионер Владимир Гусинский.Гусинский ответственно подошел к обучению девушки, и вскоре она успешно поступила в ГИТИС. А через несколько лет, когда Ольга окончила вуз и начала активно строить карьеру, судьба вновь свела ее с уже состоявшимся бизнесменом Владимиром. Старые знакомые встретились на бензоколонке и даже не заметили, как между ними вспыхнули чувства.Вскоре актриса и миллионер закрутили бурный роман. Гусинский красиво ухаживал за Прокофьевой и не раз делал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. В какой-то момент артистка ушла от олигарха к новому возлюбленному. Им оказался актер Юрий Соколов, который был на 10 лет ее старше.В отличие от Гусинского, Соколов не мог похвастаться внушительным заработком. Тем не менее Ольга потеряла от коллеги голову и согласилась выйти за него замуж уже спустя четыре месяца после знакомства. А в 1992 году у пары родился сын Александр.Семейная жизнь оказалась далека от сказки. Супруги часто ссорились из-за нехватки денег, а в 90-е даже решились временно поехать на заработки в Германию. За границей Ольга стала домработницей, а Юрий трудился грузчиком. Увы, скрепить отношения супругам так и не удалось. В 2004 году, спустя 12 лет совместной жизни, они со скандалом развелись.Сегодня Ольге Прокофьевой 59 лет. Она продолжает заниматься карьерой и оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Единственный сын актрисы давно вырос и стал настоящей опорой для знаменитой мамы.