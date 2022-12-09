Ведущие приглашают зрителей в своеобразное культурное видеопутешествие по разным районам 33 региона. В том числе некоторыми секретами мастерства в фильмах делятся мастера Муромского,

Ведущие приглашают зрителей в своеобразное культурное видеопутешествие по разным районам 33 региона. В том числе некоторыми секретами мастерства в фильмах делятся мастера Муромского, Меленковского, Селивановского, Судогодского, Гороховецкого, Камешковского и Ковровского районов. Так, например, в фильме «От вождения колоска до многоуточного ткачества…» рассказывается, в частности, о технике многоуточного тканья половиков с ромбовидными узорами, которая бытовала в