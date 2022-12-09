Судя по прогнозам владимирского гидрометцентра в ближайшие 7 дней в регионе сначала выпадут осадки, включая снегопад и дождь, а затем наступит плюсовая температура. В субботу и воскресенье в

Судя по прогнозам владимирского гидрометцентра в ближайшие 7 дней в регионе сначала выпадут осадки, включая снегопад и дождь, а затем наступит плюсовая температура. В субботу и воскресенье в регионе будет облачно, до -1 градуса по цельсию днем до -4 градусов ночью. С вероятностью больше 90% в выходные область накроет сильный снегопад с дождем. Уже в