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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2022-v-ledovom-komplekse-vladimir-sostoitsya-gala-match-s-uchastiem-zvezd-sporta-estrady-teatra-i-kino.html" target="_blank">В ледовом комплексе «Владимир» состоится Гала-матч с участием звезд спорта, эстрады, театра и кино</a> - Сегодня в Ледовом комплексе «Владимир» состоится Гала-матч по хоккею с шайбой с участием звезд...