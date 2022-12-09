Перед самітом президентів, що не відбувся на дачі Л.Д на Івано-франківщинні.
Кучма вирішив піти погуляти по Карпатах. Йшов лісами і полями і заблудився.
Йде дивится стоїть малий гоцул і рубає сокиркою дерево. Кучма підходить до нього і каже:
- Ти знаєш хто я?
- Ні!
- Я призедент Укаїни. Слухай малий, я заблудився. Виведи мене, я тебе зроблю героєм України!!!
Малий гоцул постояв, подумав і каже Кучмі:
- Знаєте я піду спитаю тата чи можна вас вивести
- ОК! йди
Малий пішов і за деякий час повертаєтся і каже:
-Л.Д, а ви можете мене посмертно зробити героєм України?
- А тобі це нащо, ти ж ще живий?
- А ви знаєте мені тато сказав, що якщо я ту рижу с... виведу, то він мене забє!!!!
еще анекдот!