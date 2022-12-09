В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении лиц, обманувших 86-летнего пенсионера, которого сначала лишили квартиры, а затем поместили в дом престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе

В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении лиц, обманувших 86-летнего пенсионера, которого сначала лишили квартиры, а затем поместили в дом престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В 2020 году мужчина заключил договор купли-продажи квартиры площадью 25 кв.м. с ранее неизвестной ему женщиной. По условиям, покупательница должна была заплатить пенсионеру 750 тысяч рублей до