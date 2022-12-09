В подмосковных Мытищах пожилой мужчина подошел в магазине школьнице и предложил ей пиццу, которая якобы находилась у него дома. Девочка согласилась. Когда они уже подходили к дому ..

В подмосковных Мытищах пожилой мужчина подошел в магазине школьнице и предложил ей пиццу, которая якобы находилась у него дома. Девочка согласилась.Когда они уже подходили к дому пенсионера, он схватил 11-летнюю жертву и силой запихнул в подъезд. Школьница начала вырываться, и тогда педофил начал угрожать ей расправой.В итоге мужчина затащил девочку в дом, где приставал к ней и домогался. Затем отпустил. Как сообщает , пенсионера задержали. Ранее он уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.