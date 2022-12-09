Утром 9 декабря в торговом центре Мега Химки, который принадлежит торговой сети OBI, начался пожар. Изначально загорелась площадь в строительном гипермаркете, затем огонь распространился до ..

Утром 9 декабря в торговом центре "Мега Химки", который принадлежит торговой сети OBI, начался пожар. Изначально загорелась площадь в строительном гипермаркете, затем огонь распространился до 7 тысяч кв. метров, сообщают .Позднее огонь охватил территорию в 18 тысяч кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщает телеканал , прокуратура Московской области начала проверку по факту возгорания.Известно, что в результате пожара произошли обрушения. Об этом пишет .