Во Владимирской области в один день загорелись 2 жилых многоквартирных дома. В Гусь-Хрустальном ЧП произошло 8 декабря ближе к вечеру. Горела пятиэтажка на улице Микрорайон. На место выехали

Во Владимирской области в один день загорелись 2 жилых многоквартирных дома. В Гусь-Хрустальном ЧП произошло 8 декабря ближе к вечеру. Горела пятиэтажка на улице Микрорайон. На место выехали 17 огнеборцев и 5 пожарных машин. К их приезду из квартиры на 4 этаже валил дым. Спасатели сформировали звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей.