Владельцам вынесут предостережения. Хозяев наделов обяжут привести участки в порядок.

В Суздальском районе 99 га сельхозугодий заросло сорняками. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Инспектор ведомства провел обследование двух территорий, на которых обнаружил крапиву, репейник, пижму, полынь и другие растения. Кроме этого, на сельхозземлях стоят деревья высотой от 3 до 5 метров.На одном из участков взору специалиста открылся котлован площадью 50 квадратных метров и глубиной 2,5 метра, на дне которого лежали ветки.Владельцам вынесут предостережения. Хозяев наделов обяжут привести имущество в порядок.