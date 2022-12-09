Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Доля дольщика
Ни денег, ни квартир... Ещё несколько...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Доля дольщика
Ни денег, ни квартир... Ещё несколько дольщиков "дела Другова" признаны потерпевшими. А сколько всего людей по-прежнему надеются на справедливость?
- Позывной "Снегурочка"
Бойцы знают её как "Снегурочку". История Дины Бубновой. Жительницы Коврова, которая сопровождает грузы на на фронт.
- Гостьи с юга
Мексиканки - во Владимире. Как на зимних владимирских очистных выживают красноухие черепахи?