Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Доля дольщика Ни денег, ни квартир... Ещё несколько...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Доля дольщикаНи денег, ни квартир... Ещё несколько дольщиков "дела Другова" признаны потерпевшими. А сколько всего людей по-прежнему надеются на справедливость?- Позывной "Снегурочка"Бойцы знают её как "Снегурочку". История Дины Бубновой. Жительницы Коврова, которая сопровождает грузы на на фронт.- Гостьи с югаМексиканки - во Владимире. Как на зимних владимирских очистных выживают красноухие черепахи?