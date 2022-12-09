В область идёт мощный снегопад. По словам синоптиков, он может стать самым сильным в этом...

В область идёт мощный снегопад. По словам синоптиков, он может стать самым сильным в этом году.Чего ждать жителям региона?На связи со студией - Максим Калашников. Максим, готова ли область к погодному экзамену?- Здравствуйте, Анастасия.В регион уже пришло резкое потепление. Во Владимирской области готовность номер 1 к сильнейшему снегопаду. По оценкам синоптиков, Центр страны заметёт. Европейская часть России находится под влиянием мощнейшего циклона.Экзамен погодой, а вернее, непогодой, в этом сезоне 33-ий регион уже держал. Температурные качели и обильные осадки были причиной коммунальных и энергетических аварий. Напомню, в ноябре семь с половиной тысяч человек остались без энергоснабжения. Циклон несёт снег и сильный ветер, к воскресенью область могут накрыть ледяные дожди.Сейчас на улице минус пять, но ещё накануне днём температура не поднималась выше минус десяти. Коммунальные службы области - в полной готовности. Как сообщили "Вестям" энергетики региона, сейчас по Владимирской области дежурят 95 бригад. Это порядка четырёхсот человек и больше 150 единиц техники. Они готовы к ликвидации возможных аварий.На дорогах области - пока относительно спокойно. По данным ГИБДД, пока зафиксированы только небольшие аварии, пострадавших нет. Водителям советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательными на дорогах.Впрочем, из-за перепадов температур уже скоро в каток рискуют превратиться и дороги, и тротуары. Так что работы прибавится и у травматологов. Максимальная осторожность - то, что нужно в предстоящие дни и автомобилистам, и пешеходам... Анастасия...- Максим, спасибо! Максим Калашников - о погодных переменах.