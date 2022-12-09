Владимирский областной суд сохранил право использования дороги вокруг стадиона...

Владимирский областной суд сохранил право использования дороги вокруг стадиона «Торпедо».«Спортивный комплекс «Торпедо» обратилось в суд с административным исковым заявлением к администрации г. Владимира о признании недействующим постановления от 09.02.2021 №218 «Об установлении публичного сервитута на земельные участки».В обоснование иска указано, что установление публичного сервитута может привести к нарушению целостности ограждения вокруг территории спорткомплекс «Торпедо», нарушению пропускного режима, снижению антитеррористической защищенности. При этом для прохода к расположенным поблизости жилым домам имеются иные пути прохода (проезда).Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 21.02.2022 административное исковое заявление удовлетворено.Не согласившись с данным решением, администрация г. Владимира подала апелляционную жалобу.В обоснование жалобы указано, что вышеуказанные земельные участки используются жителями города как единственно возможный путь, поскольку альтернативного доступа к улично-дорожной сети они не имеют вообще либо имеют в ограниченном (ущемляющем их интересы) виде. А имеющиеся ограждения спорткомплекса достаточны для безопасности проведения спортивных мероприятий и антитеррористической защищенности комплекса.Рассматривая настоящее дело, суд апелляционной инстанции назначил землеустроительную экспертизу, по результатам которой доводы жалобы администрации г. Владимира нашли свое подтверждение.Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда решение суда первой инстанции отменила. Оценив имеющиеся доказательства, коллегия пришла к выводу, что права спорткомплекса «Торпедо» не нарушены, доказательств противоречия оспариваемого постановления нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не представлено, в связи с чем, обжалуемое постановление администрации города Владимира является законным и принято в интересах неопределённого круга лиц.Фото pxfuel.com