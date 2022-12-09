Бороться с аварийностью на местных дорогах решили кардинальными методами, раз традиционными получается плохо.

Бороться с аварийностью на местных дорогах решили кардинальными методами, раз традиционными получается плохо.С января текущего года, по информации УГИБДД по региону, в ДТП погибло 188 человек, еще 2110 получили травмы. Это немало.Именно поэтому на дорогах региона решили установить новые баннеры с призывами, чаще – с шокирующими. Главная задача этого – уменьшить число аварий.Кстати, одну из подобных растяжек можно увидеть на Муромской трассе. Баннер гласит о необходимости соблюдать требования разметки. Похожие баннеры есть и в других районах – и там, по статистике, аварийность снизилась.Для Владимирской области подобный опыт – первый, а вот в Подмосковье и некоторых других регионах такие баннеры не редкость: «В гости к богу не бывает опозданий», «Жизнь – за бокал алкоголя», «Не спеши – пристегнись», «Автокресло сохранит жизнь ребенка».Кроме того, для снижения аварийности на дорогах монтируют виброполосы, разделительные барьеры и дополнительное освещение.