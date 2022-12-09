Горожане соберутся, чтобы почтить память павших героев.

Во Владимире 10 декабря состоится День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. Горожане соберутся, чтобы почтить память павших героев.Участниками мероприятия будут родные и близкие владимирцев, которые погибли в локальных конфликтах, а также представители силовых ведомств и общественных организаций.В Спасо-Преображенском приходе Никольской церкви проведут заупокойную литию. У мемориала павшим воинам, выполнявшим интернациональный долг, пройдёт возложение цветов и венков. В ОДКИ семьям погибших вручат ордена Мужества, которыми посмертно награждены их мужья и сыновья.