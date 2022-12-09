Как рассказали в мэрии, на выполнение работ выделено 14 млн рублей.

Во Владимире до конца декабря установят 100 контейнерных площадок. Большая часть, 89, появится возле учреждений культуры, спорта и образования. Еще 11 мест для накопления отходов оборудуют в частном секторе Ленинского района.Как рассказали в мэрии, на выполнение работ выделено 14 млн рублей. Среди баков будут отсеки для раздельного сбора и сбора крупногабаритного мусора. Первые емкости уже стоят на улицах Красная, у детского сада №108 и гимназии №39.Начальник управления горадминистрации по охране окружающей среды Сергей Сухопаров добавил, что регион уже приобрёл 780 контейнеров для раздельного сбора ТКО, которые в январе-феврале 2023 года будут установлены во всех районах областного центра.